PEQUIM (Reuters) - A China está planejando, de forma contingencial, realizar a já adiada reunião anual do Parlamento no fim de abril ou no começo de maio, disseram duas pessoas envolvidas com os preparativos à Reuters, agora que os casos novos de coronavírus no país estão diminuindo acentuadamente enquanto disparam em outras partes.

As reuniões anuais do Congresso Nacional do Povo (NPC) e da Conferência Política Consultiva do Povo Chinês (CPPCC), conhecidas com as "duas sessões", estavam marcadas para o início de março, mas foram adiadas devido ao surto do vírus, e nenhuma data nova foi anunciada.

Realizar os eventos, que normalmente atraem 5 mil delegados ao Grande Salão do Povo de Pequim, seria um grande sinal de que a liderança chinesa vê as coisas retornando ao normal.

O Escritório de Informações do Conselho Estatal e o departamento de mídia do Comitê Permanente do NPC não responderam de imediato a pedidos de comentário enviados por fax nesta segunda-feira.

O cronograma do NPC não está finalizado, e uma das pessoas disse que o número de participantes pode ser reduzido e que aquelas vindas de fora de Pequim teriam que se submeter a uma quarentena.

Atualmente, as pessoas que chegam à capital vindas de outros locais da China têm que passar duas semanas em isolamento.

O NPC, que é o Parlamento chinês, costuma se reunir durante ao menos 10 dias. O CPPCC, um organismo consultivo essencialmente simbólico, ocorre em paralelo.

(Da redação de Pequim)

