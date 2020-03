PEQUIM (Reuters) - A China continental relatou sua primeira infecção por coronavírus transmitida localmente em três dias, embora os casos envolvendo viajantes de outros países continuem dominando o número total de novos casos.

A Comissão Nacional de Saúde da China disse na sexta-feira que 55 novos casos de coronavírus foram registrados no continente na quinta-feira, com todos, exceto um, envolvendo os chamados casos importados. Foram 67 novos casos no dia anterior.

O caso transmitido localmente foi na província de Zhejiang, informou a comissão de saúde. O número total de infecções na China continental agora é de 81.340, com o número de mortos aumentando em 5 para 3.292.

