25 de Setembro de 2018

Por Yawen Chen e Ben Blanchard

PEQUIM (Reuters) - Uma autoridade sênior chinesa afirmou nesta terça-feira que está difícil avançar com as negociações comerciais com os Estados Unidos enquanto Washington coloca "uma faca no pescoço da China", um dia depois de ambos os lados adotarem novas tarifas sobre os produtos um do outro.

O momento em que as negociações poderão ser retomadas vai depender da "vontade" dos EUA, afirmou o vice-ministro de Comércio em entrevista à imprensa em Pequim.

Tarifas dos EUA sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses e taxas retaliatórias de Pequim sobre 60 bilhões de dólares em produtos norte-americanos entraram em vigor na segunda-feira, deixando mercados financeiros nervosos.

"Agora que os EUA adotaram tais medidas comerciais restritivas...como podem avançar as negociações? Não é uma negociação igual", disse Wang, destacando que os EUA abandonaram seu entendimento mútuo com a China.

O principal diplomata do governo chinês também disse a empresários em reunião em Nova York que negociações podem não acontecer diante do cenário de "ameaças e pressão", afirmou o Ministério das Relações Exteriores.

