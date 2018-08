O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Agosto de 2018 13:43 06. Agosto 2018 - 13:43

PEQUIM (Reuters) - A província chinesa de Liaoning aumentará as inspeções em fazendas de porcos e mercados, e reforçará o monitoramento do transporte de suínos, depois que o primeiro caso de peste suína africana do país foi reportado na região, informou o jornal local Liaoning Daily nesta segunda-feira.

O surto da peste suína africana representa uma grande ameaça para a indústria de suinocultura na província e em todo o país, e deve ser erradicado completamente, disse um funcionário do Departamento Provincial de Saúde e Produção Animal de Liaoning, segundo o jornal.

O governo provincial pediu às autoridades locais para lançarem inspeções de emergência em todas as fazendas de porcos, mercados de suínos, matadouros e locais de tratamento na província, e relatar quaisquer casos de mortes de porcos por razões desconhecidas, dentre outras questões, relatou o jornal, citando o departamento de saúde animal.

Liaoning também ordenou o fechamento temporário de todos os mercados de suínos vivos e matadouros no distrito de Shenbei, onde o surto foi descoberto, informou o jornal.

A China abateu cerca de 913 suínos perto de Shenyang, capital de Liaoning, e proibiu o transporte de suínos das áreas afetadas, após o surto.

Porcos e produtos em Shenyang só podem ser distribuídos dentro da cidade, enquanto os transportados de fora devem passar por uma quarentena rigorosa, disse o funcionário do departamento de saúde animal.

O caso em Liaoning, o primeiro na Ásia Oriental, alimentou a preocupação com a disseminação na China, que possui o maior rebanho de suínos do mundo, e possivelmente com países vizinhos da Ásia.

(Reportagem de Hallie Gu e Josephine Mason)

