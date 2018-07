O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Julho de 2018 12:01 26. Julho 2018 - 12:01

Por Philip Wen e Adam Jourdan

CHANGCHUN, China/XANGAI (Reuters) - A China iniciou inspeções em unidades de fabricantes de vacina por todo o país em uma tentativa de conter a indignação da população depois que foi descoberto que a companhia Changsheng Bio-technology falsificava dados e vendia vacinas ineficazes para crianças.

Um grupo de inspeção governamental visitou a principal fábrica da Changsheng, na cidade de Changchun, nesta quinta-feira, informou a polícia no lado de fora do local. Um repórter da Reuters viu veículos da Administração de Alimentos e Drogas da China entrar no local.

As verificações em linhas de produção de todas as fabricantes de vacina acontecem no momento em que autoridades buscam restaurar a confiança no setor e afastar temores de que o escândalo possa prejudicar as ambições de exportar vacinas chinesas para outros países.

"Podemos ter certeza de que, agora, haverá mais inspeções não anunciadas", disse à Reuters Gauden Galea, representante da China na Organização Mundial da Saúde (OMS), acrescentando que os fabricantes chineses serão colocados à prova.

"Os dados, os dossiês, serão analisados de perto, os testes clínicos serão analisados, avaliações de segurança, pureza, eficácia serão realizadas em maior quantidade".

A Changsheng, cuja presidente está entre 15 pessoas detidas pela polícia devido ao escândalo, pediu desculpas publicamente no início desta semana, sinalizando que pode ser retirada do mercado de ações. A empresa também é alvo de uma investigação por corrupção na China.

