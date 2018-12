China retoma aprovações de vídeo games após bloqueio por meses

XANGAI (Reuters) - A China aprovou neste sábado o lançamento de 80 vídeo games online após um congelamento de tais aprovações durante a maior parte do ano.

No entanto, os títulos aprovados, listados no site da Administração Estatal de Imprensa, Publicações, Rádio, Cinema e Televisão, não incluem jogos da Tencent Holdings, líder do setor.

A China, maior mercado de jogos do mundo, parou de aprovar novos vídeo games em março, em meio à uma reestruturação regulatória disparada por crescentes críticas aos vídeo games por serem violentos e alegações de que estavam causando miopia, assim como vício, entre os jovens.

(Por Andrew Galbraith)

Neuer Inhalt Horizontal Line