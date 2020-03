Enfermeira com traje de proteção cuida de bebê com Covid-19 em Wuhan, na China 20/03/2020 China Daily via REUTERS

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - A China continental relatou nesta segunda-feira uma queda em sua cifra diária de casos novos de coronavírus, revertendo quatro dias consecutivos de aumentos, e a capital Pequim reforçou as medidas para conter o número de infecções chegando do exterior.

A China teve 39 casos novos confirmados no domingo, disse a Comissão Nacional de Saúde, menos do que os 46 do dia anterior. Todos os casos novos envolveram viajantes vindos do exterior, muitos deles estudantes chineses que voltavam para casa.

Pequim intensificou as medidas para conter as infecções importadas, desviando todos os voos internacionais a partir desta segunda-feira para outras cidades, como Xangai e Xian, onde os passageiros passarão por exames de detecção do vírus.

Estrangeiros que perderem conexões internacionais como resultado da medida terão que deixar a China, disse uma autoridade de imigração no briefing diário da comissão de saúde, acrescentando que os viajantes estrangeiros deveriam "pensar cuidadosamente" antes de escolher Pequim como ponto de trânsito.

Pequim relatou 10 casos novos importados, segundo a Comissão Nacional de Saúde, menos do que os 13 do dia anterior. Autoridades municipais disseram que os casos vieram da Espanha, Reino Unido, França, Estados Unidos e Paquistão. As infecções importadas na capital atingiram 21, sua maior alta diária, no dia 18 de março.

Xangai e Guangzhou também disseram que todos os passageiros internacionais chegando ao país serão submetidos a exames de detecção do coronavírus, ampliando um programa que antes só se aplicava àqueles que chegavam de países seriamente afetados.

(Por Ryan Woo, Lusha Zhang, Engen Tham, Jing Wang, Andrew Galbraith e Tom Daly)

((Tradução Redação São Paulo, 5511 56447759)) REUTERS ES

