SUIFENHE, China (Reuters) - Heilongjiang, província do nordeste da China que faz fronteira com a Rússia, se tornou o novo campo de batalha do país contra o coronavírus, à medida que as autoridades relataram o maior número de casos diários novos em quase seis semanas, resultado da entrada de viajantes infectados do exterior.

A China teme que um aumento de casos importados provoque uma segunda onda de Covid-19 e volte a deixar o país em estado de quase paralisia.

Um total de 108 casos novos de coronavírus foram relatados na China continental no domingo, mais do que os 99 do dia anterior e o maior número de casos desde que 143 infecções foram comunicadas em 5 de março.

A Comissão Nacional de Saúde disse que 98 dos casos novos são importados, um novo recorde. Um total de 49 cidadãos chineses que entraram em Heilongjiang vindos da Rússia tiveram diagnósticos positivos.

"Nossa cidadezinha aqui, achávamos que era o lugar mais seguro", disse um morador da cidade fronteiriça de Suifenhe que só informou o sobrenome Zhu.

"Alguns cidadãos chineses querem voltar, mas não é muito delicado, o que vocês querem aqui?"

Embora a cifra diária de infecções no país tenha diminuído acentuadamente na comparação com o pico da epidemia, em fevereiro, a China viu o número diário subir desde uma baixa de 12 de março por causa do aumento de casos importados.

Cidades chinesas próximas da divisa russa estão endurecendo os controles na fronteira e impondo quarentenas mais severas em reação ao influxo de pacientes infectados do país.

Na semana passada, Suifenhe anunciou restrições adicionais à circulação e a aglomerações semelhantes às impostas na cidade de Wuhan, onde o surto de coronavírus surgiu no final do ano passado, e prorrogou o fechamento de sua fronteira com a Rússia.

A rota terrestre através da cidade havia se tornado uma das poucas opções disponíveis para cidadãos chineses que tentavam entrar na China depois que a Rússia suspendeu todos os voos para a nação vizinha.

Agora Suifenhe e Harbin, capital de Heilongjiang, estão obrigando todos os recém-chegados do exterior a cumprirem 28 dias de quarentena, além de exames de ácido nucleico e anticorpos.

As ruas de Suifenhe estavam virtualmente vazias na noite de domingo devido às restrições à circulação. Moradores disseram que muitas pessoas deixaram a cidade à medida que o número de infectados atravessando a divisa aumentou.

"Não preciso me preocupar" disse Zhao Wei, outro morador de Suifenhe, à Reuters. "Se houvesse uma transmissão local, me preocuparia, mas não houve sequer uma. São todas da fronteira, mas todas foram postas em quarentena".

