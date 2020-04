Por Lusha Zhang e Tony Munroe

PEQUIM (Reuters) - A China continental relatou 39 novos casos de coronavírus no domingo, mais do que os 30 do dia anterior, e o número de casos assintomáticos aumentou, no momento em que o governo prometeu endurecer os controles nas fronteiras terrestres.

Nesta segunda-feira, a Comissão Nacional de Saúde disse que 78 novos casos assintomáticos foram identificados até o final de domingo -- no dia anterior foram 47.

Casos importados e pacientes assintomáticos --que não exibem sintomas, mas podem transmitir o vírus-- se tornaram a principal preocupação da China depois que medidas de contenção draconianas conseguiram reduzir o índice geral de infecções.

A província de Hubei, o epicentro original, respondeu por quase metade dos novos casos assintomáticos. No total, 705 pessoas com casos assintomáticos estão sob observação médica em toda a China continental.

O aumento de casos assintomáticos, que o país só começou a relatar na semana passada, causa preocupação agora que Wuhan, a capital de Hubei, se prepara para permitir que as pessoas saiam da cidade a partir de 8 de abril pela primeira vez desde que esta foi isolada no final de janeiro.

Autoridades de Wuhan revogaram o status de "livre da epidemia" de 45 conjuntos residenciais devido ao surgimento de casos assintomáticos e outras razões não especificadas, de acordo com uma reportagem desta segunda-feira da agência oficial de notícias Xinhua.

O status de "livre da epidemia" permite que os moradores dos conjuntos residenciais de Wuhan saiam de casa durante duas horas por vez.

Até agora, a China relatou um total de 81.708 casos e 3.331 mortes. Uma infecção nova transmitida localmente em Guangdong foi comunicada nos dados mais recentes -- menos do que as cinco do dia anterior na mesma província do sul.

A China fechou suas fronteiras a estrangeiros, já que o vírus se dissemina globalmente, mas a maioria dos casos importados envolveu cidadãos chineses voltando do exterior.

A nação começou a examinar todos os recém-chegados do estrangeiro para detectar o coronavírus em 1o de abril, disse a autoridade alfandegária Song Yueqian.

Dos casos novos com sintomas, 38 entraram na China do exterior, menos do que os 25 do dia anterior. Destes, 20 chegaram a Heilongjiang, uma província do nordeste, vindos da vizinha Rússia. Todos eram cidadãos chineses que haviam voado de Moscou a Vladivostok e viajaram para a China por terra.

(Reportagem adicional de Min Zhang e Tom Daly)

