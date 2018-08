O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 8 de Agosto de 2018 13:57 08. Agosto 2018 - 13:57

HONG KONG (Reuters) - A China vai impor tarifas adicionais de importação de 25 por cento sobre 16 bilhões de dólares em produtos norte-americanos, que vão de petróleo e produtos siderúrgicos a automóveis e equipamentos médicos, informou o Ministério do Comércio chinês nesta quarta-feira, à medida que as duas maiores economias do mundo intensificam uma disputa comercial.

"Essa é uma prática muito insensata", disse o Ministério do Comércio chinês em seu site, respondendo à decisão dos Estados Unidos de impor tarifas de 25 por cento sobre outros 16 bilhões de dólares em produtos chineses a partir de 23 de agosto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português