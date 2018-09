O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 30 de Setembro de 2018 18:40 30. Setembro 2018 - 18:40

Por Sudarshan Varadhan

NOVA DÉLHI (Reuters) - O volume de chuvas durante a temporada anual de monções na Índia ficou abaixo da média e do previsto, com os Estados produtores de grãos no norte do país entre as áreas mais afetadas pelas precipitações aquém do esperado, informou neste domingo o escritório nacional de meteorologia.

As chuvas tiveram uma média de 91 por cento, em comparação com os 97 por cento previstos, durante a temporada de monções que ocorre entre julho e setembro, marcando o quinto ano consecutivo em que a quantidade de chuvas é superestimada pelo órgão climático.

As monções, que fornecem cerca de 70 por cento da precipitação anual da Índia, é fundamental para o setor agrícola, que representa cerca de um sexto da economia indiana de 2 trilhões de dólares e emprega cerca de metade dos 1,3 bilhão de habitantes do país.

O Departamento Meteorológico Indiano (IMD, na sigla em inglês) define a precipitação média, ou normal, entre 96 e 104 por cento de uma média de 50 anos de 89 cm para toda a temporada de quatro meses.

No ano passado, pela primeira vez, o IMD adotou o chamado modelo dinâmico, baseado em um modelo dos EUA ajustado para a Índia para melhorar a precisão de suas previsões.

Apesar da precipitação menor, a distribuição foi irregular, com algumas partes do país experimentando chuvas extremas e inundações repentinas que mataram centenas de pessoas e danificaram colheitas e propriedades.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português