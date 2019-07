PEQUIM (Reuters) - A precipitação média mais intensa a atingir uma parte do sul e do leste da China em mais de meio século provocou chuvas torrenciais e inundações, destruindo casas, danificando plantações e forçando a retirada de quase 80 mil pessoas, noticiou a mídia estatal.

Há previsão de mais chuvas, disse a televisão estatal nesta quinta-feira, depois que a precipitação média nas áreas afetadas nesta semana foi 51% maior do que nos períodos correspondentes de anos anteriores, e a maior desde 1961.

A TV estatal mostrou imagens de edifícios meio submersos e ruas inundadas em algumas das áreas mais atingidas. Trens da ferrovia Pequim-Guangzhou sofreram atrasos porque a elevação das águas bloqueou uma ponte em Hunan, província do sul do país, acrescentou.

O episódio mais recente provocou perdas equivalentes a 392 milhões de dólares, 126.100 hectares de terras de cultivo foram danificados e 1.600 casas desmoronaram, estimou o Ministério da Administração de Emergência.

Até 77 mil pessoas foram retiradas, acrescentou.

Entre as áreas afetadas estão Hunan e Jiangxi, outra província do sul, Zhejiang Ocidental, Fujian, uma província do sudeste, e as partes norte de Guangxi, região do sudoeste chinês.

As três primeira áreas devem ser alvo de mais uma leva de chuvas torrenciais na sexta-feira e no sábado, disseram autoridades meteorológicas, assim como a província central de Hubei, Anhui Ocidental e a província de Guizhou, no sudoeste.

O rio Yangtze, em Jiangxi, deve ultrapassar seu nível de alerta pela primeira vez neste ano em torno de domingo por causa de uma chuva pesada que pode durar até terça-feira, segundo a TV estatal.

(Redação Pequim)

