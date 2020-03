GUAYAQUIL, Equador/QUITO (Reuters) - A prefeita da segunda maior cidade do Equador disse que o município bloqueou o pouso de um avião proveniente da Europa para pegar passageiros retidos no país andino devido a restrições para evitar a propagação do coronavírus.

A cidade costeira de Guayaquil colocou alguns veículos do governo na pista do aeroporto na quarta-feira à tarde para evitar que o avião, pertencente à companhia aérea espanhola Iberia, pousasse para recolher os 190 passageiros.

A prefeita, Cynthia Viteri, afirmou que a ação foi tomada para "defender a cidade de Guayaquil", que tinha 111 dos 199 casos de coronavírus do país até quinta-feira, de acordo com dados oficiais. Três pessoas morreram da doença no Equador.

O avião acabou aterrissando em Quito, capital do país.

A prefeita Viteri disse nesta quinta-feira que testou positivo para o vírus.

O governo do Equador informou que pode tomar medidas legais contra o município, segundo autoridades. Alexandra Ocles, diretora do Serviço de Gestão de Risco do país, chamou a medida de Guayaquil de violação das normas da aviação civil.

"É um evento lamentável, pois coloca o país em uma situação complexa, especialmente com as boas relações que o Equador tem com os países europeus", disse Ocles a repórteres, descrevendo o voo da Iberia como um ato "humanitário".

Viajantes estrangeiros ficaram retidos no Equador desde que o país suspendeu voos, no domingo, para conter a propagação de coronavírus. O voo da Iberia foi permitido porque chegou sem passageiros e apenas membros da tripulação, de acordo com o ministro dos Transportes, Gabriel Martínez.

(Reportagem de Yury Garcia e Alexandra Valencia)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram