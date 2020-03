Bodes passam em frente a uma igreja em Llandudno, que tem ruas esvaziadas por causa do coronavírus, País de Gales 31/03/2020 REUTERS/Carl Recine

LLANDUDNO, País de Gales (Reuters) - Um rebanho de bodes de caxemira invadiu uma estância litorânea do País de Gales depois que uma interdição do coronavírus deixou suas ruas desertas.

Os animais, que normalmente vagam livres em um pontal próximo que se projeta no Mar da Irlanda, foram perambular em Llandudno, onde passaram os últimos três dias se refestelando em cercas vivas e flores nos jardins.

Como outros países afetados pela crise global de coronavírus, o Reino Unido impôs medidas rigorosas de distanciamento social, incluindo o fechamento de lojas e escolas, e as autoridades estão pedindo a todos que fiquem em casa, exceto para viagens essenciais.

Vendo as ruas de Llandudno anormalmente tranquilas, os bodes têm tido liberdade para vaguear despreocupados.

A conselheira municipal Carol Marubbi disse que normalmente os bodes não entram na cidade, a menos que o clima esteja péssimo, mas que provavelmente perceberam que algo incomum estava acontecendo por haver tão poucas pessoas por perto.

"Acho que provavelmente eles estão se sentindo um pouco solitários e vieram dar uma olhada", disse ela à Reuters por telefone.

Os bodes de caxemira vivem no pontal de Great Orme desde os dias da rainha Vitória, quando a espécie se tornou popular no Reino Unido devido a uma moda de xales feitos com sua lã suave de cashmere.

Marubbi disse que o rebanho de cerca de 150 bodes, alguns dos quais tiveram filhotes em fevereiro, são uma atração local bem conhecida e que a maioria dos moradores não se importa que eles mordisquem suas cercas vivas.

(Por Carl Recine em Llandudno e Estelle Shirbon, em Londres)

