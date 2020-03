ZURICH (Reuters) - Uma avalanche matou cinco alpinistas tchecos em Dachstein, região central da Áustria, neste domingo, disse a polícia.

As três mulheres, de 27, 30 e 37 anos, e os dois homens, com 28 e 46, estavam andando na neve em direção à escalada que pretendiam fazer quando a avalanche os enterrou debaixo de um metro de neve.

Pessoas que estavam próximas tentaram ajudar os alpinistas e alertaram as autoridades, mas as tentativas de ressuscitar as vítimas falharam.

Os alpinistas não estavam usando localizadores de avalanche, afirmou a polícia.

(Por Michael Shields)

