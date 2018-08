O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

17 de Agosto de 2018

ROMA (Reuters) - Cinco pessoas ainda estão desaparecidas depois da queda de uma ponte na cidade portuária italiana de Gênova nesta semana, informou a agência de proteção civil na sexta-feira, enquanto equipes de resgate continuavam a buscar sobreviventes sob os escombros.

Pelo menos 38 pessoas morreram quando a ponte desmoronou na terça-feira e cinco estão gravemente feridas no hospital.

Na quinta-feira, as autoridades disseram que até 20 pessoas que poderiam estar perto do local do desastre ainda não tinham sida encontradas.

(Reportagem de Angelo Amante)

