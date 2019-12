(Reuters) - Cinco pessoas morreram e quatro ficaram feridas quando um pequeno avião bimotor caiu em um estacionamento dos Correios dos Estados Unidos no Estado de Louisiana, no sul do país, logo após decolar de um aeroporto regional, informou a mídia local.

Seis passageiros estavam na aeronave Piper quando ela caiu pouco depois das 9h da manhã (horário local) em Lafayette, Louisiana, disseram policiais e bombeiros à estação de TV KATC, afiliada da ABC.

Uma pessoa do avião sobreviveu e três pessoas em terra ficaram feridas e foram levadas a um hospital local, disse a TV.

Testemunhas disseram à KATC que o avião se chocou com uma linha de energia ao tentar fazer um pouso de emergência.

Autoridades locais e federais não estavam imediatamente disponíveis para comentar o acidente para a Reuters.

(Por Brendan O´Brien)

