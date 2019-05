Diretor Ladj Ly e atores Al Hassan Ly e Issa Perica posam para foto no festival de Cannes 16/05/2019 REUTERS/Stephane Mahe

Por Sarah White e Johnny Cotton

CANNES, França (Reuters) - O cineasta Ladj Ly pediu nesta quinta-feira que o presidente francês, Emmanuel Macron, assista a seu suspense sobre uma patrulha policial caótica, que concorre ao prêmio principal do Festival Internacional de Cinema de Cannes, para entender os protestos de ruas dos "coletes amarelos".

Ambientado em um subúrbio de Paris, "Les Misérables" conta a história de três policiais que tentam ocultar seus rastros e manter a paz depois que a prisão de um adolescente sai de controle e é registrada por um drone que estava de passagem.

A estreia de Ladj em Cannes chega seis meses depois de uma onda de manifestações populares às vezes violentas contra o custo do nível de vida e a suposta indiferença da classe dominante da França.

Os protestos atraíram atenção para as táticas policiais, inclusive o uso de armas de controle de tumultos com balas de borracha.

"Hoje, com os 'coletes amarelos', você sente que as pessoas estão descobrindo agora a violência policial", disse Ladj em uma coletiva de imprensa depois da pré-estreia do filme selecionado para a competição pela Palma de Ouro, na quarta-feira.

"Gostaríamos que o senhor Macron assistisse a este filme", acrescentou, dizendo que pouco mudou para os jovens que crescem nos subúrbios desde uma onda de revoltas em 2005.

"Ele mostra uma força policial nervosa e pronta para disparar contra uma subclasse urbana exacerbada em uma batalha de vontades e de armamento que é reconhecida universalmente", escreveu Guy Lodge, crítico da Variety.

