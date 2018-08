O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

01. Agosto 2018

Por Paulina Duran

SYDNEY (Reuters) - Coalas estão morrendo de fome em uma ilha na costa sul da Austrália à medida que moradores derrubam árvores para impedir incêndios florestais, destruindo o habitat natural e fonte de alimento da espécie nativa, disseram socorristas de animais.

Wendy Hendriksen, funcionária de um abrigo de animais na ilha Raymond, na costa do Estado de Victoria, disse que a instituição onde trabalha está recebendo ao menos um coala faminto por semana.

"Isso está afetando coalas em todo Estado, não só aqui na ilha Raymond", disse Wendy, que trabalha na ilha de 770 hectares que abriga cerca de 250 coalas e tem 470 moradores.

"É muito mais óbvio aqui porque nós só temos um abrigo que fica com todos os coalas, então somos capazes de ver o problema em um grau mais profundo".

A Austrália está, atualmente, sofrendo com clima extremamente seco, embora as condições mais intensas estejam sendo sentidas ao norte do país, no Estado de Nova Gales do Sul.

Entretanto, ao tentar prevenir incêndios, a derrubada de árvores ameaça os coalas, que se alimentam quase exclusivamente de folhas de eucalipto.

(Reportagem de Paulina Duran)

