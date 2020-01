Um fuzileiro naval dos EUA supervisiona seu esquadrão enquanto eles fazem a segurança no complexo da embaixada dos EUA em Bagdá, Iraque. 03/01/2020. Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA. Divulgação via REUTERS.

BAGDÁ (Reuters) - A coalizão militar liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico disse nesta segunda-feira que está se retirando do Iraque e vai reposicionar suas forças nos próximos dias e semanas, de acordo com uma carta vista pela Reuters.

"Senhor, em deferência à soberania da República do Iraque, e como solicitado pelo Parlamento iraquiano e pelo primeiro-ministro, a CJTF-OIR vai reposicionar suas forças nos próximas dias e semanas para se preparar para o movimento adiante", afirma a carta do brigadeiro dos fuzileiros navais William H. Seely 3º, comandante-geral da força-tarefa no Iraque.

A autenticidade da carta, endereçada à unidade de operações conjuntas em Bagdá do Ministério da Defesa do Iraque, foi confirmada à Reuters de forma independente por uma fonte militar iraquiana.

Um porta-voz do Pentágono disse que não podia comentar de imediato a autenticidade da carta.

"Respeitamos sua decisão soberana de determinar nossa saída", afirma a carta.

(Reportagem de Ahmed Aboulenein)

