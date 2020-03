Por Susan Heavey e Nick Brown

WASHINGTON/NOVA YORK (Reuters) - Os Estados Unidos pretendem construir centenas de hospitais temporários para aliviar a pressão sobre os centros médicos que lidam com o aumento de pacientes com coronavírus, disseram autoridades na terça-feira, um dia após nova alta do número de mortes nos EUA.

O Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA, que transformou um centro de convenções de Nova York em um hospital de 1.000 leitos no espaço de uma semana, está procurando hotéis, dormitórios, centros de convenções e amplo espaço aberto para construir até 341 hospitais temporários, disse o chefe da corporação nesta terça-feira.

"O escopo é imenso", afirmou o general Todd Semonite ao programa "Good Morning America", da ABC News. "Estamos analisando agora cerca de 341 instalações diferentes em todos Estados Unidos."

O número de casos nos EUA aumentou em mais de 20.000 confirmados na segunda-feira, sobrecarregando hospitais que estão ficando sem médicos, enfermeiros, equipamentos médicos e utensílios de proteção.

Um número recorde de 575 pessoas morreu, ultrapassando a marca de 3.000 vítimas fatais, mais do que o número de mortos nos ataques de 11 de setembro de 2001, enquanto o número de casos subiu para mais de 163.000, de acordo com contagem da Reuters de dados oficiais.

Autoridades dos EUA estimam que o número de mortos pode atingir de 100 mil a 200 mil.

Em Nova York, a construção de um hospital de campanha com 68 leitos começou no domingo no Central Park. Outro centro médico temporário da cidade está planejado para parte do local onde é disputado o Aberto dos EUA de tênis.

Autoridades de Nova Orleans, Los Angeles e Chicago também estavam montando hospitais temporários em suas cidades.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram