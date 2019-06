Boris Johnson discursa em Rocester, no Reino Unido 18/01/2019 REUTERS/Andrew Yates

Por William James

LONDRES (Reuters) - Boris Johnson, o favorito para ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido, prometeu nesta segunda-feira, ao lançar sua campanha em um vídeo, liderar a saída do país da União Europeia no dia 31 de outubro com ou sem um acordo de saída.

A primeira-ministra, Theresa May, renunciará na sexta-feira depois de fracassar em realizar o Brexit dentro do prazo inicialmente estabelecido. Ela deixa para trás um país dividido e um Parlamento sem consenso sobre os caminhos adiante para a quinta maior economia do mundo.

Johnson, um ex-ministro do Exterior que pediu demissão em protesto à maneira que May lidou com o Brexit, é o favorito nas casas de apostas para vencer uma concorrida disputa para assumir o país em seu momento mais estratégico em décadas.

"Se eu entrar, nós vamos sair, com ou sem acordo, no dia 31 de outubro", disse ele a uma pessoa em um vídeo de campanha divulgado no Twitter.

O lançamento coincide com a chegada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma visita de Estado ao Reino Unido. Trump colocou seu peso por trás de Johnson ao afirmar que ele fará "um trabalho muito bom" como líder britânico.

