22 de Maio de 2018

BEIRUTE (Reuters) - Um comandante militar iraniano de alta patente expressou desprezo, nesta terça-feira, pela ameaça norte-americana de endurecer sanções contra o país, dizendo que o povo da República Islâmica reagirá esmurrando o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, na boca.

Na segunda-feira Pompeo disse que Washington adotará novas sanções se Teerã não realizar mudanças abrangentes, entre elas abdicar de seu programa nuclear e se retirar da guerra civil da Síria.

Duas semanas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, retirar seu país de um acordo nuclear internacional com o Irã, o governo norte-americano ameaçou impor "as sanções mais fortes da história", aumentando ainda mais o risco de um confronto entre Washington e Teerã.

"O povo do Irã deveria permanecer unido diante disto, e dará um murro forte na boca do secretário de Estado americano e de qualquer um que os apoie", afirmou Ismail Kowsari, vice-comandante da base da Guarda Revolucionária de Sarollah, em Teerã, de acordo com a agência de notícias Ilna.

Limitar a capacidade dos mísseis iranianos foi uma das exigências de Pompeo.

"Quem são você e a América para nos mandarem limitar o alcance de nossos mísseis balísticos?", questionou Kowsari, segundo a Ilna. "A história mostrou que, com os ataques contra Hiroshima e Nagasaki, a América é a maior das criminosas no tocante a mísseis", acrescentou.

Qassem Soleimani, chefe da divisão da Guarda Revolucionária encarregada de operações fora das fronteiras do Irã, recebeu uma menção especial de Pompeo, que o vê como um dos maiores causadores de problemas do Oriente Médio.

