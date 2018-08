O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

LIMA (Reuters) - Pelo menos 9 pessoas morreram e dezenas ficaram doentes depois de consumir comida contaminada em um funeral nos Andes Peruanos, disseram autoridades nesta terça-feira.

A comida aparentemente foi contaminada por organofosfatos, uma família de químicos usada em pesticidas, disse a ministra da Saúde peruana, Silvia Pessah, à emissora local RPP.

Promotores públicos colheram amostras da comida e da bebida servidas no funeral para serem examinadas, disse o gabinete do procurador-geral em comunicado.

Entre as 50 pessoas que adoeceram no funeral na vila de San Jose de Ushua na segunda-feira, 9 morreram e várias estão em situação grave, disse a agência de defesa civil do Peru, Indeci, em seu site.

Anteriormente, a Indeci informou no Twitter que 10 pessoas haviam morrido, mas o tuíte aparentemente foi deletado.

A Indeci disse que os pacientes estavam sendo levados para um hospital rural em Ayacucho, uma região andina ao sul.

A ministra da Saúde disse que aconteceram outros dois incidentes envolvendo envenenamento por organofosfato na mesma região nos últimos meses.

(Por Mitra Taj)

