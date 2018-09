O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

28 de Setembro de 2018

WASHINGTON (Reuters) - O Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos, que tem maioria republicana, aprovou nesta sexta-feira enviar ao plenário da Casa a indicação do juiz Brett Kavanaugh para a Suprema Corte, mas um parlamentar republicano pediu uma investigação do FBI sobre alegações de agressão sexual contra o escolhido do presidente Donald Trump antes que a votação final seja realizada.

A comissão aprovou enviar a indicação do juiz federal para o plenário do Senado por uma votação de 11 a 10 -- todos os republicanos do comitê apoiaram a aprovação, enquanto todos os democratas se opuseram.

No entanto, as preocupações manifestadas pelo senador republicano Jeff Flake podem pôr em perigo a nomeação de Kavanaugh se não for realizada uma investigação pelo FBI.

(Reportagem de Amanda Becker e Richard Cowan)

