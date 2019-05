PARIS (Reuters) - Os números do comparecimento às eleições europeias na França mostraram uma taxa de participação de 19,26% ao meio-dia no horário local, disse o Ministério do Interior neste domingo, uma taxa significativamente mais alta do que na votação de 2014.

A taxa bateu 15,70% na mesma hora do dia em 2014 e 14,81% em 2009.

(Reportagem de Inti Landauro)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram