Conflitos internos entre rebeldes se agravam no noroeste da Síria

Por Suleiman Al-Khalidi

AMÃ (Reuters) - Confrontos entre facções rebeldes rivais da Síria se disseminaram pelo noroeste do país, relataram rebeldes e moradores, nos exemplos mais recentes de represália entre oponentes do governo do presidente sírio, Bashar al Assad.

Os conflitos internos vêm abalando a oposição armada síria desde que a rebelião contra Assad teve início em 2011. Disputas territoriais vêm ajudando o presidente, juntamente com seus aliados iranianos e russos, a recuperar grande parte dos territórios antes nas mãos dos insurgentes.Na terça-feira o Tahrir al Sham, antes filiado à Al Qaeda, lançou um ataque a cidades nos arredores do oeste de Aleppo controladas pelo Nour al Din Zinki, um membro da Frente de Libertação Nacional (NLF), disseram rebeldes e moradores à Reuters por telefone.O grupo islâmico, que na quarta-feira tomou a cidade de Darat Izza, disse estar retaliando uma emboscada desta semana que matou cinco de seus combatentes e que atribuiu ao Nour al Din Zinki.Diferenças ideológicas dividem militantes islâmicos radicais de grupos nacionalistas do Exército Livre da Síria que somaram forças na NLF, que tem o apoio da vizinha Turquia.Uma fonte rebelde disse que capturar Darat Izza fortaleceria o grupo islâmico envolvido em conversas secretas com Ancara, que tem militares na região norte e quer reforçar seu controle na área para proteger sua fronteira.O objetivo dos militantes islâmicos é criar uma extensão de território contígua de áreas que controlam ao norte de Idlib, perto da divisa turca, a bastiões no interior de Aleppo, disse um diplomata ocidental graduado que acompanha a situação na Síria atentamente e pediu anonimato.

