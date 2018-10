O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

5 de Outubro de 2018

Ilustrações dos vencedores do Nobel da Paz de 2018, Denis Mukwege e Nadia Murad, em Oslo, Noruega 05/10/2018 REUTERS/Nerijus Adomaitis

OSLO (Reuters) - O congolês Denis Mukwege, um ginecologista especializado no tratamento de vítimas de violência sexual na República Democrática do Congo, e a iraquiana Nadia Murad, uma ativista de direitos humanos da minoria yazidi e sobrevivente de escravidão sexual cometida pelo Estado Islâmico no Iraque, ganharam o Nobel da Paz de 2018 nesta sexta-feira.

O Comitê Norueguês do Nobel disse ter concedido o prêmio à dupla por seus esforços para acabar com o uso da violência sexual como arma de guerra.

"Ambos os homenageados têm dado uma contribuição crucial para levar atenção e combater tais crimes de guerra", disse a organização do Nobel da Paz.

