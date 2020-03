Prédio do Capitólio, em Washington 25/03/2020 REUTERS/Tom Brenner

Por David Morgan e Susan Cornwell

WASHINGTON (Reuters) - Três dias depois de aprovar um pacote de 2,2 trilhões de dólares com o objetivo de aliviar o forte impacto econômico da pandemia do coronavírus, o Congresso dos Estados Unidos estava avaliando nesta segunda-feira medidas adicionais que poderiam ser tomadas, enquanto o número de mortos no país continua aumentando.

Os democratas, que controlam a Câmara dos Deputados, discutiam aumentar os pagamentos a trabalhadores de baixa e média renda, provavelmente entre os mais vulneráveis, à medida em que empresas demitem e concedem licença não remuneradas a milhões de trabalhadores, assim como eliminar os custos diretos dos medicamentos para o tratamento de coronavírus.

A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, disse que trabalharia com os republicanos para elaborar um projeto de lei que também poderia fornecer proteções adicionais aos trabalhadores da linha de frente e substancialmente mais apoio aos governos estaduais e locais para lidarem com uma das maiores crises de saúde pública da história dos EUA.

Outras ideias em discussão eram a abertura de um período especial de inscrição na Affordable Care Act, também conhecido como Obamacare --programa de saúde pública--, e medidas para reduzir as parcelas de pagamentos de planos de saúde, além de assistência financeira para ajudar trabalhadores demitidos a manter um seguro de saúde temporário.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram