Por George Georgiopoulos e Renee Maltezou

ATENAS (Reuters) - Conservadores gregos de oposição caminham para retornar ao poder com uma ampla vitória, neste domingo, sugerem os resultados iniciais, depondo os esquerdistas considerados culpados por impor um resgate ao país que críticos dizem ter sido desnecessário.

Pesquisas de boca de urna deram aos conservadores da Nova Democracia uma forte liderança, de 38% a 42% dos votos, sugerindo maioria absoluta no parlamento grego.

Uma projeção oficial do Ministério do Interior deu ao Novo Democracia 39,8% e ao Syriza 31,5%. O Nova Democracia, liderado pelo líder de oposição Kyriakos Mitsotakis, deve conquistar entre 155 e 167 assentos no Parlamento com 300 políticos.

Pouco depois de a projeção ter sido anunciada, o primeiro-ministro, Alexis Tsipras, ligou para o líder da oposição, Kyriakos Mitsotakis, para parabenizá-lo, segundo uma autoridade do Nova Democracia. A passagem de cargo acontecerá na segunda-feira, depois do juramento de Kyriakos Mitsotakis como novo primeiro-ministro.

“A Grécia sinalizou à Europa que está na hora de deixar o populismo para trás”, disse Anna Michelle Asimakopoulou, parlamentar do Nova Democracia.

O pleito deste domingo foi a primeira eleição nacional desde que o país afastou o escrutínio de seus parceiros europeus, que emprestaram bilhões à Grécia em três operações de resgate.

Tsipras assinou o último, em 2015, em troca de potencial alívio de dívidas.

