Este conteúdo foi publicado em 7 de Outubro de 2018 20:19 07. Outubro 2018 - 20:19

TARRAGONA, Espanha (Reuters) - Manifestantes que pedem a independência da Catalunha deram início à competição bianual de construção de torres humanas na Espanha, neste domingo, sendo realizada pela primeira vez desde o referendo da independência da Catalunha em 2017.

Embora a competição não seja um evento oficial pró-independência, a construção de torres humanas é uma tradição profundamente enraizada na cultura catalã.

O evento, que atraiu 6 mil espectadores na cidade de Tarragona, no nordeste espanhol, ocorre quase uma semana depois de as tensões aumentarem novamente na região, com milhares de pessoas marchando em Barcelona para marcar o aniversário do referendo de 1º de outubro de 2017.

Pesquisas de opinião na Catalunha mostram números muito parecidos entre aqueles que preferem permanecer na Espanha e aqueles que querem se separar.

Neste domingo, pessoas carregavam uma enorme Esteleda, a bandeira separatista catalã, dentro da Tarragona Arena Plaça, enquanto a competição dava o pontapé inicial com a música "Els Segadors" (Os Ceifadores), o hino nacional oficial da Catalunha.

Alguns gritavam slogans de independência pró-catalães, enquanto outros exibiam faixas exigindo a libertação de políticos pró-secessionistas e o retorno dos exilados.

Após o protesto de cinco minutos, os espectadores voltaram a atenção para o evento que trouxe 42 equipes de 'casteleiros' competindo para construir a mais complexa torre humana.

O líder catalão Quim Torra, que no mês passado relançou uma campanha para sua região se separar da Espanha, participou das finais do Concurso de Torres Humanas, declarado Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2010.

Trata-se de evento de três dias com a primeira parte realizada na cidade catalã de Torredembarra em 30 de setembro, seguida pelas festividades deste fim de semana em Tarragona.

Os vencedores são premiados com 16.000 euros (ou 18.400 dólares) em dinheiro, de acordo com a Prefeitura de Tarragona, organizadora do evento.

