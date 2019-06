Placas do G20 em Osaka, no oeste do Japão 26/06/2019 REUTERS/Issei Kato

BERLIM (Reuters) - As discussões sobre mudanças climáticas serão particularmente difíceis na cúpula do G20 entre as principais economias do mundo em Osaka, no Japão, nesta semana, disse uma autoridade do governo alemão nesta quarta-feira.

Os países do grupo têm pontos de vista muito diferentes sobre a mudança climática, com o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, sendo visto como um dos principais opositores das tentativas de mudar a economia global para uma menor produção de carbono.

"Negociações sobre o tema do clima serão especialmente difíceis desta vez", disse uma autoridade do governo alemão.

(Reportagem de Andreas Rinke)

