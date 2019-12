Líder trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, aguarda resultados das eleições gerais do Reino Unido 13/12/2019 REUTERS/Hannah McKay

Por William James

LONDRES (Reuters) - O líder trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, disse nesta sexta-feira que vai renunciar ao cargo diante do pior resultado eleitoral do partido em 84 anos, mas não estabeleceu uma data para a saída e acrescentou que permanecerá no comando durante um período de reflexão.

Com os resultados apurados de todos menos um dos 650 assentos parlamentares em disputa na votação, o Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson, conquistou 364 assentos -- seu melhor resultado desde o triunfo de Margaret Thatcher em 1987.

Principal legenda de oposição, o Partido Trabalhista, que é liderado pelo socialista Corbyn desde 2015, ficou com apenas 203 cadeiras, o pior resultado da legenda desde 1935.

Críticos disseram que a perda de apoio aos trabalhistas em tradicionais bastiões do partido foi resultado de um equívoco de Corbyn sobre o Brexit, e disseram que muitos eleitores citaram antipatia pessoal pelo líder em diversos pontos do país.

"Não liderarei o partido em nenhuma futura campanha eleitoral", disse Corbyn em seu distrito eleitoral no norte de Londres, onde ele manteve confortavelmente seu lugar no Parlamento.

O político, de 70 anos, descreveu os resultados das eleições como "muito decepcionantes".

"Vou discutir com nosso partido e garantir que agora haja um processo de reflexão sobre esse resultado e as políticas que o partido adotará no futuro".

