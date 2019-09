Líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, participa de teste de lançamento de míssil de longo alcance. 10/9/2019 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS

Por Joyce Lee

SEUL (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou o teste de lançamento de um foguete múltiplo super grande nesta terça-feira, informou a KCNA, mídia estatal do país.

A Coreia do Norte disparou uma nova rodada de projéteis de curto alcance, segundo autoridades sul-coreanas, horas depois de assinar uma nova disposição para retomar no final de setembro as negociações de desnuclearização com os Estados Unidos.

Kim, que já havia guiado um teste de lançamento do mesmo foguete múltiplo, disse que suas capacidades foram "finalmente verificadas em termos de operações de combate" e que o que ainda deve ser feito com o lançamento do dispositivo é um "teste de execução", disse a KCNA, sem detalhar no que o teste implicaria.

Kim deu às autoridades que se juntaram a ele ordens para novas tarefas e mecanismos para manter "constantemente" a defesa nacional de ponta --entre as autoridades estão oficiais sênior, como sua irmã Kim Yo Jong, acrescentou a KCNA.

Embora analistas afirmem que a Coreia do Norte conduz testes militares por uma série de motivos, incluindo o desenvolvimento técnico e a manutenção do sistema de defesa, os lançamentos desta terça parecem ter sido calculados para passar uma mensagem a Washington, como o que pode acontecer caso os EUA não cheguem às negociações com a Coreia do Norte com propostas realistas.

Ainda que o presidente norte-americano, Donald Trump, tenha minimizado testes anteriores deste ano, afirmando não acreditar que mísseis de curto alcance violem quaisquer acordos, o agora ex-assessor de Segurança Nacional, John Bolton, já disse que até mesmo os lançamentos de curto alcance pela Coreia do Norte são proibidos por resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU).

(Reportagem de Joyce Lee)

