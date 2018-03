O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

14 de Setembro de 2017

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disparou um míssil não identificado no início da sexta-feira (horário local), do distrito de Sunan, na capital Pyongyang, em direção ao leste, segundo as Forças Armadas da Coreia do Sul.

Os militares sul-coreanos e dos Estados Unidos estão analisando detalhes do lançamento, disse o gabinete do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

(Reportagem de Jack Kim e Christine Kim)

