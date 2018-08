O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A Coreia do Norte não parou seus programas nucleares e de mísseis em uma violação às sanções da Organização das Nações Unidas (ONU), segundo um relatório confidencial do organismo divulgado pela Reuters na sexta-feira.

O relatório de seis meses produzido por especialistas independentes que monitoram a implementação das sanções da ONU foi submetido ao comitê de sanções do Conselho de Segurança da Coreia do Norte no final da sexta-feira.

A missão norte-coreana para as Nações Unidas não respondeu a um pedido de comentário sobre o relatório.

(Por Michelle Nichols)

