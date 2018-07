O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 31 de Julho de 2018 1:15 31. Julho 2018 - 01:15

WASHINGTON (Reuters) - A Coreia do Norte parece estar construindo um ou dois novos mísseis balísticos intercontinentais movidos a combustível líquido em uma fábrica que produziu os primeiros mísseis do país capazes de atingirem os Estados Unidos, disse o jornal Washington Post nesta segunda-feira.

O jornal disse, citando autoridades não identificadas familiarizadas com informações do setor de inteligência, que agências de espionagem dos EUA estão vendo sinais da construção em uma ampla unidade de pesquisas em Sanumdong, nos arredores de Pyongyang.

As descobertas são as mais recentes a sugerirem atividade em andamento em instalações nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, apesar das negociações com os Estados Unidos e de uma cúpula recente entre o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e o presidente norte-americano, Donald Trump.

(Reportagem de David Alexander)

