Este conteúdo foi publicado em 18 de Maio de 2018 14:54 18. Maio 2018 - 14:54

Por Heekyong Yang

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte rejeitou uma lista de jornalistas sul-coreanos que acompanhariam o desligamento de sua instalação de testes nucleares, informou Seul nesta sexta-feira, despertando novas dúvidas sobre o comprometimento norte-coreano com a redução da tensão entre os vizinhos.

A Coreia do Norte havia convidado um número limitado de jornalistas da Coreia do Sul e de outros países para testemunharem o que disse que será o fechamento de sua única instalação de testes nucleares em Punggye-ri, na semana que vem.A oferta norte-coreana de desativar a estrutura foi vista como uma grande concessão após meses de apaziguamento da tensão entre Pyongyang, de um lado, e Seul e os Estados Unidos do outro.Mas o progresso surpreendente parece ter sido refreado nos últimos dias, uma vez que a Coreia do Norte expressou dúvidas a respeito de uma cúpula inédita entre seu líder, Kim Jong Un, e o presidente dos EUA, Donald Trump, em Cingapura, no dia 12 de junho, e cancelou conversações de alto nível com a Coreia do Sul.

O Ministério da Unificação sul-coreano, encarregado dos contatos com Pyongyang, disse nesta sexta-feira que a Coreia do Norte "declinou aceitar" uma lista de jornalistas apresentada por seu país para acompanhar o acontecimento.O ministério não deu detalhes, mas a decisão norte-coreana deve colocar em questão seu plano para a instalação de testes.Na quinta-feira Trump procurou apaziguar a Coreia do Norte depois de esta ter ameaçado cancelar a cúpula de junho, dizendo que a segurança de Kim estará garantida em qualquer acordo e que sua nação não sofrerá o destino da Líbia de Muammar Gaddafi, a menos que este não se concretize.Na quarta-feira, a Coreia do Norte disse que pode não comparecer à reunião em Cingapura se os EUA continuarem a insistir que o regime abdique unilateralmente de suas armas nucleares, que desenvolveu desafiando resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) devido à percepção de uma hostilidade norte-americana.Também na quinta-feira, o negociador-chefe da Coreia do Norte qualificou a Coreia do Sul como "ignorante e incompetente", repudiou os exercícios de combate aéreo entre EUA e Coreia do Sul e ameaçou interromper todas as conversas com Seul.Na Casa Branca, Trump disse que, até onde sabe, a cúpula ainda está de pé, mas que Kim pode estar sendo influenciado por Pequim – ao que a China respondeu nesta sexta-feira que defende a paz e a estabilidade na península coreana.(Reportagem adicional de Micheal Martina, em Pequim)

