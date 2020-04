Caça faz demonstração militar na Coreia do Norte 12/04/2020 KCNA via REUTERS

Por Hyonhee Shin e Josh Smith

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte lançou vários mísseis antinavio de curto alcance no mar e caças Sukhoi lançaram mísseis ar-terra nesta terça-feira, parte de seus exercícios militares em andamento, disseram os militares da Coreia do Sul.

Os testes de mísseis ocorreram na véspera de um feriado nacional norte-coreano que comemora o aniversário de Kim Il Sung, o fundador do país e avô do atual líder, Kim Jong Un.

Lançados aproximadamente às 7h locais, os mísseis antinavio caíram no mar a mais de 150 quilômetros de Munchon, cidade do litoral leste, e os Sukhois realizaram testes de disparo, disseram autoridades do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) aos repórteres.

O JCS não deu nenhuma indicação de quantos mísseis foram lançados, mas disse que uma análise detalhada dos lançamentos está sendo realizada juntamente com a inteligência dos Estados Unidos.

Os testes mais recentes foram parte dos exercícios de inverno que Pyongyang vem realizando nas últimas semanas, adiados pelos temores do coronavírus, disse uma autoridade militar sul-coreana à Reuters.

"Houve um aumento nas atividades da Força Aérea que achamos que pretendeu compensar a falta de treinamento de inverno, que de outra maneira eles teriam concluído no final de março", disse a autoridade. "E normalmente eles realizam eventos militares perto do aniversário de 15 de abril."

O funcionário observou que a Coreia do Norte usou um míssil de cruzeiro antinavio semelhante em junho de 2017, a última vez que se sabe que o regime testou tal arma.

