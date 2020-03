ESTOCOLMO (Reuters) - A adolescente sueca Greta Thunberg, fundadora do movimento Fridays for Future de protestos de estudantes em defesa do clima, pediu nesta quarta-feira que os ativistas realizem as manifestações semanais desta sexta-feira pela internet devido à proliferação do surto de coronavírus.

Um número crescente de países está proibindo grandes aglomerações públicas, como parte dos esforços para conter o vírus.

Thunberg atrai semanalmente grandes multidões para protestar contra a mudança climática. Milhares de pessoas compareceram para ouvi-la na cidade britânica de Bristol no mês passado, e milhares mais se juntaram a ela em uma manifestação em Bruxelas na semana passada.

"Você pode se unir à #DigitalStrike nas próximas sextas-feiras -- publique uma foto de si mesmo em greve com um cartaz e use a hashtag #ClimateStrike Online! #fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate", escreveu ela em sua conta de Twitter.

"A crise climática e ecológica é a maior crise que a humanidade já enfrentou, mas por ora (claro que dependendo de onde você mora) teremos que encontrar novas maneiras de criar uma conscientização pública e defender mudanças que não envolvam multidões muito grandes -- ouçam as autoridades locais", disse.

O movimento Fridays for Future pede aos políticos que ouçam os cientistas climáticos e adotem ações urgentes contra o aquecimento global.

(Por Anna Ringstrom)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram