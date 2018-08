O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Agosto de 2018 22:53 16. Agosto 2018 - 22:53

(Corrige 1º parágrafo para esclarecer que autoridades chilenas receberam a ameaça, não peruanas)

LIMA (Reuters) - Um avião de passageiros da Latam Airlines que partiu de Lima com destino a Santiago, no Chile, foi forçado a pousar em um aeroporto no sul do Peru devido a uma ameaça de bomba recebida por autoridades chilenas, informou o Ministério dos Transportes peruano.

Ninguém ficou ferido no voo 2369 da Latam e uma equipe de desativação de explosivos foi notificada, segundo o ministério. "Neste momento a situação está sob controle", acrescentou a pasta no Twitter.

(Por Maria Cervantes)

