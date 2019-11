(Corrige título e 1º parágrafo para esclarecer que comitê convidou Trump e não convocou o presidente norte-americano)

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos convidou nesta terça-feira o presidente Donald Trump para sua primeira audiência no inquérito de impeachment, marcada para o dia 4 de dezembro, iniciando a nova fase em um processo que pode levar a acusações formais contra o presidente.

A audiência, marcada para as 10h (horário local), terá especialistas jurídicos como testemunhas. Eles ainda não foram identificados.

Um assessor democrata da Câmara se recusou a comentar se o Comitê Judiciário receberá um relatório formal sobre a investigação liderada pelo Comitê de Inteligência sobre as negociações do governo Trump com a Ucrânia antes da audiência.

O deputado Jerrold Nadler, o presidente democrata do comitê, disse em nota que havia escrito a Trump para lembrá-lo que as regras do comitê permitem que o presidente compareça à audiência, e que seu advogado interrogue as testemunhas.

"Basicamente, o presidente tem uma escolha a fazer: Ele pode aproveitar essa oportunidade para ser representado nas audiências, ou ele pode parar de reclamar sobre o processo. Eu espero que ele escolha participar do inquérito, diretamente ou por meio de sua defesa, como outros presidentes já fizeram antes dele."

Nadler disse em sua carta que a audiência tem a intenção de ser uma oportunidade de discutir as bases históricas e constitucionais do impeachment, assim como o significado de termos como "altos crimes e contravenções".

(Reportagem adicional de Doina Chiacu)

