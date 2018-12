Corte nos Emirados Árabes Unidos confirma sentença de 10 anos de prisão a ativista

Por Aziz El Yaakoubi

DUBAI (Reuters) - Um tribunal dos Emirados Árabes Unidos confirmou nesta segunda-feira que sentenciou a 10 anos de prisão o ativista pró-democracia Ahmed Mansoor por criticar o governo nas redes sociais, revelaram duas fontes à Reuters.

A decisão do tribunal de segurança do Estado contra Mansoor, que era um dos poucos ativistas pró-direitos em atividade nos Emirados Árabes Unidos, foi mais tarde divulgada pelo National, um jornal de propriedade do governo em Abu Dhabi.

Centro de comércio e turismo no Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos são uma monarquia absoluta que tolera poucas críticas públicas. Mansoor, um engenheiro elétrico e poeta de 49 anos, estava entre os cinco ativistas condenados por insultar os governantes dos Emirados Árabes Unidos em 2011. Eles haviam sido perdoados no mesmo ano.

Mansoor foi preso novamente em março de 2017 em sua casa em Ajman, sob a acusação de publicar informações falsas e rumores, promover uma agenda sectária e incitada ao ódio e usar as mídias sociais para "prejudicar a unidade nacional e harmonia social e prejudicar a reputação do país".

Em maio de 2018, ele foi condenado a 10 anos de prisão e multa de o equivalente a 270 mil dólares.

O tribunal ratificou a sentença de prisão e a multa nesta segunda-feira, disseram as duas fontes sob condição de anonimato.

O National também disse que Mansoor permanecerá sob vigilância por três anos após sua libertação e que não cabe mais recurso à decisão desta segunda-feira.

(Por Aziz El Yaakoubi; Reportagem adicional de Katie Paul)

