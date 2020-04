Por Will Dunham

WASHINGTON (Reuters) - Uma linhagem fantástica de parentes dos crocodilos, que se desenvolveu para espécies de predadores marinhos de nado rápido no momento em que dinossauros dominavam a Terra, se adaptou à vida nos oceanos com uma modificação evolutiva fundamental que também é encontrada nas baleias.

Mas os crocodilos fizeram isso 100 milhões de anos atrás.

Estudos publicados na segunda-feira detalham as mudanças no sistema vestibular - presente na parte interna do ouvido e responsável pelo senso de equilíbrio - dos crocodilos marinhos da ordem Thalattosuchia, que apareceram no período Jurássico há cerca de 182 milhões de anos e se extinguiram no período Cretáceo aproximadamente 125 milhões de anos atrás.

Como as baleias, os Thalattosuchias passaram por grandes mudanças no esqueleto enquanto evoluíram de ancestrais terrestres, transformando membros em nadadeiras, otimizando seus corpos e desenvolvendo uma barbatana caudal para garantir um nado forte.

Eles também alteraram seus sistemas sensoriais como foi evidenciado pelas mudanças no ouvido internos revelados em escaneamentos CAT de crânios fossilizados de Thalattosuchias. Três canais semicirculares que se tornaram mais largos e menores quando comparados ao ancestral terrestre.

As baleias, que aparecem pela primeira vez há 50 milhões de anos, possuem anatomia do ouvido interno semelhante, e que evoluiu de maneira independente dos Thalattosuchias.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram