O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Agosto de 2018 17:31 26. Agosto 2018 - 17:31

BERLIM (Reuters) - A dívida do setor público alemão pode fica abaixo to teto da União Europeia antes do final deste ano, afirmou neste domingo o ministro das Finanças do país, Olaf Scholz, depois que os números desta semana mostraram que o crescimento da economia está gerando um superávit recorde.

Ao falar no tradicional dia em que os ministérios alemães abrem suas portas ao público, Scholz afirmou que os níveis de débito alemão podem cair abaixo dos 60 por cento da produção econômica antes da meta planejada para 2019.

A queda nos níveis da dívida foram ajudadas pela robusta condição da maior economia da Europa, que cresceu 0,5 por cento no segundo bimestre, levando o superávit do setor público na primeira metade deste ano para um record de 48,1 bilhões de euros.

O crescimento do superávit levou a crescentes chamados de lobistas e outros governos para que a Alemanha aumente investimentos, levando o extremamente cauteloso Scholz a admitir que a quantidade de dinheiro abre "novas possibilidades".

(Reportagem de Markus Wacket)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português