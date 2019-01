Dados de políticos alemães são publicados na internet; Merkel não é afetada

Chanceler alemã, Angela Merkel 30/12/2018 John Macdougall/Pool via Reuters

BERLIM (Reuters) - Dados pessoais e documentos de centenas de políticos e figuras públicas da Alemanha foram publicados na internet, informou o governo alemão nesta sexta-feira, acrescentando que nenhuma informação sensível do gabinete da chanceler Angela Merkel foi divulgado.

A agência nacional de defesa cibernética da Alemanha, BSI, se reuniu na manhã desta sexta-feira depois de receber a notícia das invasões virtuais, disse um porta-voz à Reuters.

De acordo com a mídia alemã, hackers publicaram dados, incluindo detalhes de cartão de crédito e números de telefones celulares, de políticos de todos os principais partidos, menos da legenda de direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

"Dados pessoais e documentos pertencentes a centenas de políticos e figuras públicas foram publicados online", disse a porta-voz do governo, Martina Fietz, em entrevista coletiva.

A julgar por uma revisão inicial, nenhuma informação sensível da chancelaria havia sido publicada, "e isso inclui da chanceler", acrescentou.

Políticos do partido de extrema-esquerda Linke estão entre os afetados, inclusive Dietmar Bartsch, líder do grupo na câmara baixa do Parlamento, segundo um porta-voz.

A identidade dos hackers e seu motivo são desconhecidos, segundo a mídia.

Citando fontes da BSI, o jornal Bild relatou que a rede interna segura do governo alemão não foi invadida.

Um porta-voz da BSI disse à Reuters que a agência se reuniu para coordenar a reação das agências do governo federal, incluindo as de inteligência interna e externa.

A agência cibernética começou a se reunir "assim que tomamos conhecimento disto -- portanto hoje de manhã", disse o porta-voz, sem dar qualquer detalhe sobre o alcance da invasão.

A ARD disse que, após uma primeira análise dos dados, jornalistas não detectaram nenhum conteúdo incriminador.

