21 de Agosto de 2018

Presidente do Irã, Hassan Rouhani 04/07/2018 REUTERS/Lisi Niesner

Por Bozorgmehr Sharafedin

LONDRES (Reuters) - O Irã disse nesta terça-feira que irá reforçar seu poderio militar e apresentou um novo caça de guerra, em meio a crescentes tensões com os Estados Unidos e com rivais regionais devido a conflitos no Oriente Médio.

O presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse que a capacidade militar de Teerã é o que impede Washington de atacar a República Islâmica, acrescentando que sob o governo do presidente Donald Trump, os Estados Unidos estão se tornando isolados até de seus próprios aliados.

"Nós devemos ficar prontos para lutar contra as potências militares que querem tomar o nosso território e nossos recursos", disse Rouhani, em discurso transmitido ao vivo pela televisão estatal.

"Por que os Estados Unidos não nos atacam? Por causa do nosso poder, porque conhecem as consequências".

