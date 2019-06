(Reuters) - A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre impor ou não uma nova rodada de tarifas sobre bens chineses depende do desfecho da reunião neste fim de semana com o presidente chinês, Xi Jinping, para a qual não foi estabelecida nenhuma precondição, disse uma autoridade sênior do governo norte-americano nesta quinta-feira.

A autoridade disse à Reuters que também é improvável que os EUA concordem em retirar restrições sobre vendas de produtos dos EUA à fabricante chinesa de equipamentos de telecomunicação Huawei Technologies.

O Ministério do Comércio da China disse mais cedo nesta quinta-feira que os EUA devem retirar imediatamente as sanções sobre a Huawei, poucos dias antes da reunião entre Trump e Xi, prevista para sábado, na cúpula do G20 em Osaka, no Japão.

(Por Jeff Mason)

