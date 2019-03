Por James Oliphant

(Reuters) - Beto O’Rourke, um texano jovial que conquistou um séquito nacional após sua batalha improvável contra o senador norte-americano Ted Cruz no ano passado, lançou nesta quinta-feira sua pré-candidatura presidencial democrata para 2020.

Ex-deputado de três mandatos e músico de punk na juventude, o político de 46 anos prometeu combater "as crises interconectadas em nossa economia, nossa democracia e nosso clima".

"Este momento de perigo produz, talvez, o maior momento de promessa para este país", disse ele em um vídeo na internet.

O'Rourke deu sequência a seu anúncio com uma viagem a Iowa, Estado agrário do Meio-Oeste que realizará a primeira primária democrata em fevereiro de 2020.

Saudado em Keokuk, sua primeira parada, ele disse à plateia: "É uma honra enorme, enorme estar aqui com vocês."

O'Rourke delineou os desafios enfrentados pelos Estados Unidos, da imigração à mudança climática, dizendo: "O desafio primordial para se fazer tudo isso é consertar nossa democracia."

O'Rourke está torcendo para alavancar a fama que conquistou em sua corrida pelo Senado do Texas. Ele era um azarão ao confrontar Cruz, republicano do Estado mais conservador do país, mas logo demonstrou sua habilidade para atrair grandes plateias e arrecadar dinheiro de eleitores de toda a nação.

Sua candidatura improvável despertou uma grande atenção midiática e animou eleitores de um partido desesperado por novos rostos na política. O'Rourke perdeu a eleição por menos de 3 pontos percentuais, a disputa mais apertada por uma vaga de senador no Texas em quatro décadas.

