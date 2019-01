Democratas buscam pressionar com projeto de lei para acabar com paralisação, mas Trump não deve aceitar

Por Ginger Gibson e Amanda Becker

WASHINGTON (Reuters) - Em sua primeira ação no controle da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, os democratas planejam aprovar um projeto de lei nesta quinta-feira para acabar com uma paralisação federal sem financiar um muro na fronteira com o México, tentando responsabilizar o presidente Donald Trump e seus republicanos pelos 13 dias paralisados.

A aprovação do projeto de lei pela nova maioria democrata é esperada para pouco depois de Nancy Pelosi ser eleita presidente da Câmara.

Mas o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, afirmou na quarta-feira que sua Casa, ainda nas mãos dos republicanos, não votará a legislação.

A exigência de Trump de um financiamento de 5 bilhões de dólares para um muro ao longo da fronteira entre os EUA e o México provocou uma paralisação que está afetando cerca de um quarto do governo federal e 800 mil funcionários federais.

(Reportagem de Ginger Gibson e Amanda Becker)

